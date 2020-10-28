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Медведь появился в составе хоккейной команды "СКА-ГУОР Карелия"

Новости. Спорт
16:14, 29 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Александра Воронова
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Лохматый игрок усилил хоккейную команду Училища олимпийского резерва Карелии.

Фото нового игрока команды Училища олимпийского резерва в Кондопоге опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" руководитель учреждения Александр Воронов.

"Провел тренировку с новым игроком нашей команды "СКА-ГУОР Карелия". Усилились!!!" - пишет директор училища.

Напомним, команда Училища олимпийского резерва в Кондопоге "СКА-ГУОР Карелия" участвует в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2020/2021.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-29 16:22:51
Пофиг на ихние развлекушки. Работать все равно не будут, только клюшками махать обучены.
Гость
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