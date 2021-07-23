Медведь вломился в закрытый автомобиль в Карелии, пришлось вызывать спасателей

Медведь в Кемском районе Карелии раскурочил автомобиль, оставленный грибниками на дороге, и съел находившиеся там продукты питания.

Об этом сообщили в районном подразделении противопожарной службы, куда поступил сигнал о происшествии.

В дежурную службу позвонил один из местных жителей и рассказал, что он вместе с другом находится в лесу в районе автодороги Кемь — Калевала. Когда они вернулись к своему автомобилю, то обнаружили, что в машину забрался медведь.

В поисках пищи он открыл машину, съел продукты, разодрал сиденья и помял крышу. На появление людей отреагировал агрессивно.

Они спрятались в лесу и позвонили по номеру «112».

К месту происшествия отправился дежурный караул пожарной части. Спасатели взяли с собой ракетницу для отпугивания животного. Когда автоцистерна приблизилась к медведю, пожарные включили сирену. Это напугало животное, и хозяин тайги убежал в лес.

Грибников посадили в пожарный автомобиль, где они дождались прибытия дежурного наряда полиции и охотоведа.