Медведь взломал постройку в нацпарке Карелии и разгромил ее (ФОТО)

В национальном парке «Водлозерский» медведь проник в постройку, оставив всюду следы когтей.

В паблике национального парка «Водлозерский» рассказали о медведе, до сих пор не залегшем на зимовку.

«Хотим показать вам одного хулигана, который до сих пор шатается по лесам Водлозерья и исследует старые постройки. Возможно, мишка решил, что ему необходима берлога больше и начал осваивать инфраструктуру Парка. Надеемся, что в скором времени все бурые медведи найдут свои уютные берлоги и уйдут в свой узаконенный природой сон», — написали в паблике.

Ранее бесстрашные туристы в Карелии фотографировали медведя до тех пор, пока он не пошел на них.