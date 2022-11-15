Медведь взломал постройку в нацпарке Карелии и разгромил ее (ФОТО)

В национальном парке «Водлозерский» медведь проник в постройку, оставив всюду следы когтей.
В паблике национального парка «Водлозерский» рассказали о медведе, до сих пор не залегшем на зимовку.
«Хотим показать вам одного хулигана, который до сих пор шатается по лесам Водлозерья и исследует старые постройки. Возможно, мишка решил, что ему необходима берлога больше и начал осваивать инфраструктуру Парка. Надеемся, что в скором времени все бурые медведи найдут свои уютные берлоги и уйдут в свой узаконенный природой сон», — написали в паблике.
Ранее бесстрашные туристы в Карелии фотографировали медведя до тех пор, пока он не пошел на них.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание