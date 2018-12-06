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Новости. Экономика
20:40, 06 Декабря 2018
фото: services.government.ru

Медведев подвел экономические итоги года

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У России есть все возможности для стабильного развития.

Об этом заявил глава правительства в программе "Разговор с Дмитрием Медведевым", передают "Известия".

Уходящий год был вполне позитивным для российской экономики, отметил премьер-министр. Темпы роста за десять месяцев 2018 года составили 1,7%, рост продолжается. К 2020 году страна планирует выйти на 2% роста экономики в год.

Инфляция по итогам года составит около 3,5%, что вполне укладывается в таргет, отметил Медведев.

Глава правительства добавил, что внешние шоки для российской экономики сохраняются. К ним он отнес, в частности, непредсказуемость и волатильность цен на нефть.

В октябре Медведев, комментируя американские санкции против российский банков, заявил, что это — объявление торговой войны, но Москва в состоянии преодолеть такое давление. Нет никаких сомнений в том, что российская экономика способна адаптироваться к этому, подчеркнул он.

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