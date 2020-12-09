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Медведев предложил отбирать животных у хозяев, которые жестоко обращаются с ними

Новости. Общество
20:40, 10 Декабря 2020
фото: правительство.рф
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в качестве меры административного наказания за жестокое обращение с животными в российское законодательство можно добавить меру по изъятию питомцев у таких хозяев.

Об этом он заявил в четверг во время онлайн-приема граждан, передает ТАСС.

Ранее в ходе приема житель Краснодарского края по имени Дмитрий задал вопрос Медведеву о том, возможно ли проработать закон о жестоком обращении с животными, "чтобы он работал до того, как животное серьезно пострадает или погибнет".

"Такого рода поведение является не только преступным, оно разлагающе действует на огромное количество людей, потому что, если на глазах у большого количества людей или во дворе, или еще где-то хозяин или иной человек убивает животное - это на самом деле травма для огромного количества людей, которые за этим наблюдают. Я уже не говорю про печальную судьбу животного", - сказал Медведев.

По его словам, такого рода действия могут быть предметом правового регулирования. "Мне кажется, вполне можно было бы в административное законодательство ввести не только штраф, который и сейчас применяется, но и отобрание животного в качестве административной меры. Тут, конечно, возникнет вопрос, куда животное в этом случае помещать и так далее. Но в целом, я считаю, что в качестве альтернативной меры или вместе со штрафом такого рода ответственность можно было бы и предусмотреть", - отметил председатель партии.

Он добавил, что депутаты фракции "Единой России" в Госдуме "довольно активно этим занимаются и занимают весьма жесткую гражданскую позицию по этому поводу". "Можно было бы им поручить, ну и чтобы присоединились коллеги из правительства. И проанализировать правоприменительную практику по мерам, направленным на борьбу с жестоким обращением с животными и законодательство, в том числе административное законодательство, когда штраф применяется, можно было бы дополнить отобранием или какими-то еще мерами. Давайте мы такие поручения сформулируем", - заключил Медведев.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-10 20:45:07
Вообще запретить псин в многоквартирных домах. Задолбали собачатники своими блохастыми тявкалками. Только дверь откроют - обязательно надо громко тявкнуть на весь подъезд.
Саныч
2020-12-10 20:41:19
И куда потом животное? Вы не знаете, что с людьми делать, над которыми сами издеваетесь.
Гость
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