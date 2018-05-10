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Новости. Экономика
09:39, 10 Мая 2018

Медведев прокомментировал предложение о повышении подоходного налога для населения

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Правительство не пойдет на увеличение ставки НДФЛ с 13 до 15% и введение прогрессивной шкалы налогообложения, заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев.

Об этом Медведев заявил на встрече с фракцией «Справедливая Россия».

"Правительство не будет в настоящее время поддерживать прогрессивную шкалу налогообложения. По мнению правительства, сейчас это нецелесообразно. Кроме того, не планируется повышение НДФЛ до 15%", - передал РБК слова Медведева эсер Алексей Чепа.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-05-10 11:12:25
Ой, ну как это не пойдет? Денег жеж нету, финансы таки поют романсы, в бюджете все сусеки поскребли, в резервном фонде амбары помели :) Держимся всей державой из последних сил, на честном слове и на одном крыле подножном корму.
User
2018-05-10 10:26:19
Комментировать - не мешки ворочать! Про повышение пенсионного возраста те же басни рассказывали до выборов.
Беня
2018-05-10 11:01:25
User, смотря какие мешки :)
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