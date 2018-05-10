09:39, 10 Мая 2018
Медведев прокомментировал предложение о повышении подоходного налога для населения
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Правительство не пойдет на увеличение ставки НДФЛ с 13 до 15% и введение прогрессивной шкалы налогообложения, заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев.
Об этом Медведев заявил на встрече с фракцией «Справедливая Россия».
"Правительство не будет в настоящее время поддерживать прогрессивную шкалу налогообложения. По мнению правительства, сейчас это нецелесообразно. Кроме того, не планируется повышение НДФЛ до 15%", - передал РБК слова Медведева эсер Алексей Чепа.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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