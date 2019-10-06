Медведи сделали подкоп под забор и обнесли яблоню во дворе жителей Кондопоги (ФОТО)

Жители города в Карелии рассказали о ночном посещении их дома косолапыми.

Медведи сегодня ночью гостили на улице Петрозаводской в Кондопоге. Как пишут в паблике "Подслушано в Кондопоге", животные были не в настроении: разнесли весь двор.

"Представляете, по крутому навесному склону метров десять, влезли вверх. Пытались сломать забор, но им это не удалось, только сильно его попортили (остались следы когтей и зубов). И тогда медведи начали делать подкоп под забор. Видимо были очень разъярённые медведи. Такие большущие валуны вытащили, и всё это полетело вниз по склону. Подкоп под забор сделали глубиной больше метра и очень широкий. Через него и пролезли на участок. Поломали яблоню и унесли все яблоки (мешочка два). Правда — оставили нам на пробу три яблочка и подарки от себя в виде испражнений, - поделились кондопожане в паблике, опубликовав фото со следами пребывания ночных гостей.