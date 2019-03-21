Медвежьегорск продолжает готовиться к Дню республики

В городе ремонтируются здания и дороги, благоустраиваются территории, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Начался ремонт одного из самых заметных памятников истории и архитектуры Медвежьегорска – исторического здания на улице Дзержинского, где расположен комплекс административных учреждений и районный музей (бывшая гостиница Управления Беломорско-Балтийского канала им. Сталина, построенная в 1934 году).

Как рассказал руководитель отдела архитектуры и градостроительства Медвежьегорского района Сергей Кондрашов, на ремонт здания правительство Карелии выделило около 8 миллионов рублей, но при проведении конкурсов затраты удалось снизить почти на 3 миллиона. В ходе работ полностью заменена кровля, причем металлопрофиль стилизовали под черепицу первой половины XX века. Сейчас практически закончена работа по покраске фасада здания в соответствии с историческими фотографиями. Все работы ведутся под контролем республиканского управления по охране объектов культурного наследия, чтобы здание сохранило свой исторический облик.

Замглавы администрации Медвежьегорского района Рустам Раджабов отметил, что высвободившееся средства направят на другие объекты, нуждающиеся в ремонте ко Дню республики. Среди них – Дом культуры. Полный ремонт фасада здания выполнят на средства республиканского бюджета летом этого года, а в апреле пройдут аукционы на выполнение наружных и внутренних работ. Строителям предстоит выполнить, в том числе, работы по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Помимо обустройства пандусов, из подвала на первый этаж будут подняты санузлы. В дальнейших планах – ремонт зрительного зала и фойе Дома культуры.

Приобретет к торжествам новый вид и привокзальная площадь районного центра. Раджабов рассказал, что в рамках подготовки к 100-летию Карелии муниципальные власти составили проект реконструкции привокзальной площади. Финансирование этого проекта пойдёт, в том числе, и из программы "Комфортная городская среда", в рамках которой Медвежьегорску было выделено в этом году почти 4 миллиона рублей. Из них один миллион направят на благоустройство дворовых территорий, остальные средства пойдут на благоустройство привокзальной площади. По плану, предполагается в ходе работ разместить на площади детскую площадку, газоны, новые скамейки и даже фонтан. Кроме того, за счёт собственных средств Октябрьской железной дороги идёт ремонт железнодорожного вокзала.

Стоит добавить, что 24 августа 2019 года в Медвежьегорске будут праздновать 99-летие образования Республики Карелия. Торжества по случаю 100-летнего юбилея государственности республики пройдут в 2020 году в Петрозаводске. Все работы курируются Государственной комиссией по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.