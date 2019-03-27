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Новости. Общество
13:18, 27 Марта 2019
фото: правительство Карелии

Медвежьегорский молокозавод модернизируют

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Компания "Сила Инвеста", выкупившая в конце прошлого года Медвежьегорский молокозавод, приступает к модернизации производства, сообщил в правительстве Карелии.

Новый собственник рассчитывает, что модернизация займет от трёх до шести месяцев. В это время будут сокращены объёмы производства, однако в продаже останется основная продукция, в том числе кефир, молоко, творог и сметана.

В рамках модернизации завода предполагается приобретение современного оборудования по переработке молока, внедрение новой рецептуры, ремонт производственных помещений.

Минсельхоз Карелии в период проведения модернизации производства будет контролировать своевременность расчетов Медвежьегорского молокозавода за поставленное сырье от ОАО "Совхоз "Толвуйский", находящего в собственности республики.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-27 13:53:45
"В рамках модернизации завода предполагается приобретение современного оборудования по переработке молока, внедрение новой рецептуры, ремонт производственных помещений." Настораживает " внедрение новой рецептуры" , как бы не заменили молоко пальмовым маслом.
Изя
2019-03-27 14:26:41
zanoza, А мне так кажется ваще ничего не будет , очередной лохотрон . :)
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