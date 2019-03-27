Медвежьегорский молокозавод модернизируют

Компания "Сила Инвеста", выкупившая в конце прошлого года Медвежьегорский молокозавод, приступает к модернизации производства, сообщил в правительстве Карелии.

Новый собственник рассчитывает, что модернизация займет от трёх до шести месяцев. В это время будут сокращены объёмы производства, однако в продаже останется основная продукция, в том числе кефир, молоко, творог и сметана.

В рамках модернизации завода предполагается приобретение современного оборудования по переработке молока, внедрение новой рецептуры, ремонт производственных помещений.

Минсельхоз Карелии в период проведения модернизации производства будет контролировать своевременность расчетов Медвежьегорского молокозавода за поставленное сырье от ОАО "Совхоз "Толвуйский", находящего в собственности республики.