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Медвежьегорский суд может не освободить из колонии условно-досрочно экс-губернатора Карелии Андрея Нелидова

Новости. Общество
17:05, 26 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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На 12 марта в Медвежьегорском районном суде запланировано рассмотрение ходатайства бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

Но, как стало известно "Столице на Онего", Медвежьегорский суд может и не освободить из колонии условно-досрочно экс-губернатора Карелии Андрея Нелидова. Препятствием для УДО Нелидова может стать невыплата им 23 миллионов рублей из назначенного ему петрозаводским судом 27-миллионного штрафа.

Напомним, что 2 марта 2018 года петрозаводский городской суд признал Нелидова виновным в получении взятки в 4,6 миллиона рублей от местной предпринимательницы, за предоставление ей возможности беспрепятственно торговать сувенирной продукцией на острове Кижи. Суд приговорил незадолго до этого работавшего директором музея-заповедника "Кижи" Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27 миллионам рублей штрафа. По информации из республиканской прокуратуры, 4 миллиона рублей штрафа Нелидов оплатил, а оставшиеся 24 миллиона долга до сих пор числятся за ним в службе судебных приставов.

Первые месяцы после суда Андрей Нелидов отбывал наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Но затем, по причине имеющегося у экс-губернатора серьезного заболевания, его перевели в ЛИУ № 2 (лечебно-исправительное учреждение) в Медвежьегорске, так называемую тюремную больницу.

По полученной нами в УФСИН Карелии информации, в настоящее время Андрей Нелидов трудится в больнице санитаром. Убирает помещения учреждения и уличную территорию вокруг, расчищая ее от снега.

В УФСИН нам также сообщили, что в зоне действительно больной человек Нелидов ведет себя хорошо, нарушений режима отбывания наказания не допускает, от работы не отлынивает.

С учетом этих обстоятельств можем предположить, что ЛИУ № 2 может поддержать в суде ходатайство Нелидова освободить его условно-досрочно по причине плохого состояния здоровья.

Поддержит ли это ходатайство районная прокуратура, пока тоже неизвестно. Поскольку, по полученной нами в суде информации, сотрудники прокуратуры еще не ознакомились с приложенными к ходатайству Андрея Нелидова об УДО различными материалами. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
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Ночной фотограф тоже в больничку закосит, к гадалке не ходи.
Гость
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