МегаФон предоставил доступ к музыке из соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" без ограничений

С 19 марта абоненты компании "МегаФон", подключившиеся на тариф "Включайся! Слушай", смогут слушать музыку в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" без ограничений через музыкальное приложение BOOM.

Осенью 2017 года социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили длительность фонового прослушивания музыки при заблокированном экране до 30 минут в сутки. Для снятия ограничения необходимо оформить подписку в сервисе BOOM стоимостью 149 рублей в месяц. Но для новых абонентов тарифа "Включайся! Слушай" больше ограничений нет. Без дополнительных оплат им открываются все возможности сервиса: безграничное прослушивание треков онлайн, сохранение музыки для прослушивания без доступа в интернет, музыкальные чарты и новинки.

За 400 рублей в месяц в тариф "Включайся! Слушай" также включен пакет 10 Гб интернета на любые сервисы, который действует в поездках по стране, 400 минут на все номера домашнего региона и безлимитные звонки на номера МегаФона в Карелии после израсходования пакета минут. Обнулен трафик не только на прослушивание музыки в сервисе BOOM, но и в "Яндекс.Музыка", Zvooq, "ВКонтакте Музыка", Apple Music, Radio Record, а также при использовании мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, "ТамТам" и видеосервиса "МегаФон.ТВ".

"Изначально "Включайся! Слушай" был разработан с учетом потребностей наших цифровых абонентов, которые предпочитают не только звонить или переписываться в соцсетях, но и слушать музыку на своих гаджетах. Однако МегаФон решил не останавливаться на достигнутом. Обновленный тариф еще точнее отвечает запросам наших клиентов. Бесплатный доступ к сервису BOOM, всем самым популярным музыкальным приложениям и радиостанциям дает возможность наслаждаться всей музыкой мира", – отмечает Алексей Артемьев, директор Карельского отделения компании "МегаФон".

Чтобы слушать музыку без ограничений, нужно подключиться или перейти на тариф "Включайся! Слушай", действующий с 12 марта 2018 года, и оформить бесплатную подписку в сервисе BOOM для абонентов МегаФона.

Подробности на сайте компании "МегаФон".

На правах рекламы