Мемориальную доску погибшему на Украине контрактнику установили в поселке Карелии

В Видлицкой школе появилась мемориальная доска, посвященная памяти погибшего в ходе спецоперации Дмитрия Карсакова.

В минувшую среду, 12 октября, в Видлице состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвящённой памяти гвардии старшего сержанта Дмитрия Карсакова. Он служил по контракту, был командиром отделения реактивной артиллерийской батареи, погиб в ходе специальной военной операции на Донбассе. Об этом пишут в официальном паблике администрации Олонецкого района.

Почётное право открыть мемориальную табличку было предоставлено маме Анне Ивановне Карсаковой. Глава администрации района Вадим Мурый вручил Анне Ивановне государственную награду — орден Мужества.

Мемориальные доски устанавливаются по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в память о воинах, погибших при исполнении воинского долга, уроженцев республики.

Ранее в школьном музее гимназии № 30 Петрозаводска появилась мемориальная доска, посвященная памяти погибшего на Украине Павла Антошкова.