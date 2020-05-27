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Менеджер предприятия в Карелии оштрафован на 54 тысячи рублей за то, что не удерживал деньги с должников

Новости. Общество
14:47, 27 Мая 2020
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
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Менеджер по финансам одного из градообразующих предприятий в Карелии получил большой штраф за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, сообщили в УФССП Карелии.

В начале марта судебные приставы по Медвежьегорскому району посетили, по нашим данным, предприятие "Карелия ДСП" и провели проверку правильности удержания денежных средств с 27 должников и своевременности их перечисления взыскателям.

В результате, как сообщили в УФССП Карелии, были установлены многочисленные нарушения со стороны менеджера по финансам по срокам перечисления денежных средств, удержанных с должников – работников предприятия. Судебные приставы-исполнители по действующему законодательству квалифицировали это как нарушение права взыскателей, среди которых и получатели алиментов и юридические лица: банки, коммунальные службы.

В отношении виновного лица было составлено 27 протоколов об административном правонарушении. Менеджеру по финансам предприятия назначено наказание в виде административных штрафов, в размере двух тысяч рублей по каждому исполнительному производству, на общую сумму 54 тысячи рублей.

Руководству предприятия внесено представление о недопустимости впредь нарушений законодательства Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии начала проверку по факту невыплаты зарплаты на предприятии "Карелия ДСП".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-27 16:12:01
Ну а руководитель этого предприятия ,который за всё отвечает, как бы и не виноват. Это как такое вообще возможно?
кир
2020-05-27 14:55:25
Где учился виновник? Ещё штраф учебному заведению.
Гость
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