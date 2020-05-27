Менеджер предприятия в Карелии оштрафован на 54 тысячи рублей за то, что не удерживал деньги с должников

Менеджер по финансам одного из градообразующих предприятий в Карелии получил большой штраф за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, сообщили в УФССП Карелии.

В начале марта судебные приставы по Медвежьегорскому району посетили, по нашим данным, предприятие "Карелия ДСП" и провели проверку правильности удержания денежных средств с 27 должников и своевременности их перечисления взыскателям.

В результате, как сообщили в УФССП Карелии, были установлены многочисленные нарушения со стороны менеджера по финансам по срокам перечисления денежных средств, удержанных с должников – работников предприятия. Судебные приставы-исполнители по действующему законодательству квалифицировали это как нарушение права взыскателей, среди которых и получатели алиментов и юридические лица: банки, коммунальные службы.

В отношении виновного лица было составлено 27 протоколов об административном правонарушении. Менеджеру по финансам предприятия назначено наказание в виде административных штрафов, в размере двух тысяч рублей по каждому исполнительному производству, на общую сумму 54 тысячи рублей.

Руководству предприятия внесено представление о недопустимости впредь нарушений законодательства Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии начала проверку по факту невыплаты зарплаты на предприятии "Карелия ДСП".