Прокуратура проводит проверку по факту невыплаты зарплаты на предприятии "Карелия ДСП"

Прокуратура республики проводит проверку соблюдения трудового законодательства по поступившим обращениям о нарушении прав работников АО "Карелия ДСП" на своевременную оплату труда.

По информации ведомства, по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович направил обращение в прокуратуру в связи со сложной ситуацией на АО "Карелия ДСП". Из-за отсутствия древесного сырья завод в настоящее время не осуществляет производственную деятельность, имеется задолженность по заработной плате и перед поставщиками услуг, наблюдается отток кадров.

Следком Карелии уже возбудил дело по факту невыплаты заработной платы на заводе "Карелия ДСП".

По версии следствия, в 2020 году в Медвежьегорском районе руководство акционерного общества при осуществлении коммерческой деятельности частично не выплатило заработную плату своим работникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты.