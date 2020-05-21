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Элиссан Шандалович направил обращение в прокуратуру в связи со сложной ситуацией на АО "Карелия ДСП"

Новости. Общество
12:30, 22 Мая 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
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Председатель республиканского парламента направил обращение прокурору Карелии Карену Габриеляну с просьбой провести проверку градообразующего предприятия поселка Пиндуши АО "Карелия ДСП", работникам которого задерживают зарплату.

По информации пресс-службы Заксобрания Карелии, в тексте документа сообщается, что в адрес парламентария поступают обращения трудового коллектива организации, касающиеся сложной ситуации на заводе. Работники указывают, что из-за отсутствия древесного сырья АО "Карелия ДСП" в настоящее время не осуществляет производственную деятельность, имеется задолженность по заработной плате и перед поставщиками услуг, наблюдается отток кадров. В связи с этим они выражают крайнюю обеспокоенность, что предприятие не возобновит производственную деятельность и будет ликвидировано собственником.

Элиссан Шандалович также отметил, что информация по данному вопросу рассматривалась на заседании Законодательного собрания Карелии 21 мая. Правительством Карелии обсуждаются варианты оказания мер государственной поддержки заводу, однако ситуация остается непростой.

"На основании вышеизложенного прошу Вас провести проверку по указанным в обращениях фактам и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", –говорится в обращении.

Напомним, в декабре 2019 года в связи с поступившей от жителей Медвежьегорского района информацией о перебоях в работе "Карелия ДСП" Заксобрание направляло запросы о текущем положении дел в органы исполнительной власти республики. В ответ сообщалось, что завод работает в штатном режиме, увольнения работников и простоя предприятия не планируется. Однако ситуация на заводе изменилась: с середины апреля 2020 года завод находится в простое. По инициативе спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича в Пиндуши выезжал депутат от поселения Алексей Исаев, ситуация на предприятии внепланово рассматривалась на заседании комитета по экономической политике и Законодательного Собрания Карелии.

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