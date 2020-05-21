Следственный комитет возбудил дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии "Карелия ДСП"

В республике возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на заводе "Карелия ДСП", работники которого ранее заявляли о финансовом кризисе на предприятии.

Медвежьегорский межрайонный следственный отдел республиканского Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на заводе "Карелия ДСП".

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, в 2020 году в Медвежьегорском районе руководство акционерного общества при осуществлении коммерческой деятельности частично не выплатило заработную плату своим работникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты.

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