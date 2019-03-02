Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
16:30, 02 Марта 2019
фото: личный аккаунт в соц. сети

"Меня поражает беззубость так называемых оппозиционных партий"

Загрузка...

Заслуженный юрист Карелии и России Александр Лукин рассказал о сложившейся недемократической политической системе.

"В этой политической деструктивности меня поражает беззубость так называемых оппозиционных партий. Похоже на то, что их устраивает фактическая декларативность. То есть вроде как они есть, но ничего не решают. Реальная политическая власть только у политической партии "Единая Россия". Такое фактическое отсутствие реальной политической конкуренции порождает гипертрофированные формы коррупции и нежелание чиновников продуктивно работать  во всех структурах власти. Архитекторы этой порочной политической концепции всё правильно рассчитали: есть Президент, ранее это были  Царь или Генеральный секретарь КПСС – у него, стараниями большинства СМИ, запредельный рейтинг, и кого он похвалит, тот и будет назначен во власть. А если говорить о перспективах, то так называемые оппозиционные партии хиреют прямо на глазах и, по-моему, уже стоит вопрос об их дальнейшем присутствии в Госдуме, в иных представительных органах власти", - заявляет Александр Лукин.

Подробности читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Crek
2019-03-02 16:49:55
Партий с кем можно серьезно иметь дела в России не осталось . Все прикормились в администрации Кремля , живут и не унывают .
ПлачУ и ПлАчу
2019-03-02 16:47:33
И...? какие предложения? в отличии от беззубых?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара

Аналитика

01.03.2019 12:44
Политкухня
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 2
В партийных организациях республики начались первые, самые предварительные рассмотрения кандидатов на участие в выборах 2021 года.
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Пылесосы - на техосмотр 1
28.02.2019 10:20
Бюджет Петрозаводска увеличен более чем на полмиллиарда
27.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2019 12:07
Без политики
Сколько стоит наше здоровье
Ничего не болит — для многих это значит, что все в порядке и нет никакой необходимости идти к врачу.
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
"Мне повезло"
28.02.2019 11:01
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
01.03.2019 14:32
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»