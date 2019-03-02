Заслуженный юрист Карелии и России Александр Лукин рассказал о сложившейся недемократической политической системе.

"В этой политической деструктивности меня поражает беззубость так называемых оппозиционных партий. Похоже на то, что их устраивает фактическая декларативность. То есть вроде как они есть, но ничего не решают. Реальная политическая власть только у политической партии "Единая Россия". Такое фактическое отсутствие реальной политической конкуренции порождает гипертрофированные формы коррупции и нежелание чиновников продуктивно работать во всех структурах власти. Архитекторы этой порочной политической концепции всё правильно рассчитали: есть Президент, ранее это были Царь или Генеральный секретарь КПСС – у него, стараниями большинства СМИ, запредельный рейтинг, и кого он похвалит, тот и будет назначен во власть. А если говорить о перспективах, то так называемые оппозиционные партии хиреют прямо на глазах и, по-моему, уже стоит вопрос об их дальнейшем присутствии в Госдуме, в иных представительных органах власти", - заявляет Александр Лукин.

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