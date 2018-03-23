Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
10:16, 23 Марта 2018

Меньше месяца в музее "Кижи" будет открыта уникальная выставка Ю. С. Ушакова

По теме

Певица Гречка, которая накануне засветилась в программе Ивана Урганта, выступит в Петрозаводске
23.03.18 11:57
В Петрозаводске концерт группы "Пикник", попавшей в ДТП, перенесли на май
21.03.18 09:15
Миссия ИКОМОС на острове Кижи завершила работу
21.03.18 09:15
Все новости
Загрузка...

Юрий Сергеевич Ушаков широко известен в нашей стране и за ее пределами как видный исследователь народного деревянного зодчества Русского Севера.

За несколько десятилетий им были пройдены десятки тысяч километров по дорогам и водным путям Заонежья и Кенозерья, Беломорья и Синегорья, Каргополья и Белозерья, Пудожского края и Подвинья. Благодаря его работам нам в подробностях известны облик и история множества перестроенных или исчезнувших ныне памятников народной архитектуры. Последние годы своей творческой работы Ю. С. Ушаков посвятил реконструкции нескольких архитектурных ансамблей Русского Севера, пытаясь на основании многолетних исследований, обмеров и сохранившейся старинной иконографии восстановить их первоначальный облик.

Ю.С. Ушаков был не только высокопрофессиональным архитектором, выдающимся исследователем, любимым преподавателем нескольких поколений студентов и неутомимым путешественником, но и талантливым, самобытным  художником, продолжающим традицию И.Я. Билибина, В.В. Верещагина, И.Э. Грабаря. В его работах архитектурная точность и научная документальность сочетаются с умением передать особую атмосферу древности, величия и тайны Русского Севера – его природы и его архитектуры, столь гармонично связанных друг с другом. Отдельный цикл его работ посвящен богам дохристианского периода истории Руси.

Выставка живописных и графических работ Ю. С. Ушакова, а также его фотографий – знаковое событие для Карелии и для музея "Кижи". Предлагаемая выставка уникальная по составу и объему экспонатов: здесь будут представлены работы из собраний Музея Русского Севера Ю. В. Линника, Музея архитектуры им. А. В. Щусева, музея "Кижи", Кенозерского национального парка.

В выставочном зале музея "Кижи" в Петрозаводске по адресу пл. Кирова, 10а будет открыта выставка, посвященная наследию Ушакова-художника "Русский Север в творчестве архитектора Ю. С. Ушакова. К 90-летию со дня рождения". В инфоцентре музея в том же здании разместится фотовыставка "Ю. С. Ушаков. Деревянная архитектура русского Севера", основанная на копиях из фондов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева.

Открытие выставок состоится 26 марта в 16 часов в Презентационно-выставочном центре музея "Кижи" на пл. Кирова, 10а. Выставки будут открыты до 20 апреля.

1 апреля 2018 г. (воскресенье) в 13:00 в выставочном зале музея-заповедника "Кижи" (пл. Кирова, 10-а) на выставке "Русский Север в творчестве архитектора Ю.С. Ушакова: к 90-летию со дня рождения" состоится лекция ведущего научного сотрудника музея Гущиной Виолы Анатольевны "Кижский архитектурный ансамбль в новом освещении: выставка архитектора Ю.С. Ушакова".  

Вход на выставку в этот день бесплатный, посещение лекции бесплатное. 

На правах рекламы

По теме

Певица Гречка, которая накануне засветилась в программе Ивана Урганта, выступит в Петрозаводске
23.03.18 11:57
В Петрозаводске концерт группы "Пикник", попавшей в ДТП, перенесли на май
21.03.18 09:15
Миссия ИКОМОС на острове Кижи завершила работу
21.03.18 09:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
19.03.2018, 10:22
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
17.03.2018, 10:32
Парфенчиков: Многие приехавшие в Карелию члены правительства купили жилье в регионе
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 68
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 9
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

21.03.2018 15:14
Без политики
Новая Skoda Octavia. Все гениальное - Simply Clever
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
22.03.2018 16:25
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»