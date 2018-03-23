Меньше месяца в музее "Кижи" будет открыта уникальная выставка Ю. С. Ушакова

Юрий Сергеевич Ушаков широко известен в нашей стране и за ее пределами как видный исследователь народного деревянного зодчества Русского Севера.

За несколько десятилетий им были пройдены десятки тысяч километров по дорогам и водным путям Заонежья и Кенозерья, Беломорья и Синегорья, Каргополья и Белозерья, Пудожского края и Подвинья. Благодаря его работам нам в подробностях известны облик и история множества перестроенных или исчезнувших ныне памятников народной архитектуры. Последние годы своей творческой работы Ю. С. Ушаков посвятил реконструкции нескольких архитектурных ансамблей Русского Севера, пытаясь на основании многолетних исследований, обмеров и сохранившейся старинной иконографии восстановить их первоначальный облик.

Ю.С. Ушаков был не только высокопрофессиональным архитектором, выдающимся исследователем, любимым преподавателем нескольких поколений студентов и неутомимым путешественником, но и талантливым, самобытным художником, продолжающим традицию И.Я. Билибина, В.В. Верещагина, И.Э. Грабаря. В его работах архитектурная точность и научная документальность сочетаются с умением передать особую атмосферу древности, величия и тайны Русского Севера – его природы и его архитектуры, столь гармонично связанных друг с другом. Отдельный цикл его работ посвящен богам дохристианского периода истории Руси.

Выставка живописных и графических работ Ю. С. Ушакова, а также его фотографий – знаковое событие для Карелии и для музея "Кижи". Предлагаемая выставка уникальная по составу и объему экспонатов: здесь будут представлены работы из собраний Музея Русского Севера Ю. В. Линника, Музея архитектуры им. А. В. Щусева, музея "Кижи", Кенозерского национального парка.

В выставочном зале музея "Кижи" в Петрозаводске по адресу пл. Кирова, 10а будет открыта выставка, посвященная наследию Ушакова-художника "Русский Север в творчестве архитектора Ю. С. Ушакова. К 90-летию со дня рождения". В инфоцентре музея в том же здании разместится фотовыставка "Ю. С. Ушаков. Деревянная архитектура русского Севера", основанная на копиях из фондов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева.

Открытие выставок состоится 26 марта в 16 часов в Презентационно-выставочном центре музея "Кижи" на пл. Кирова, 10а. Выставки будут открыты до 20 апреля.

1 апреля 2018 г. (воскресенье) в 13:00 в выставочном зале музея-заповедника "Кижи" (пл. Кирова, 10-а) на выставке "Русский Север в творчестве архитектора Ю.С. Ушакова: к 90-летию со дня рождения" состоится лекция ведущего научного сотрудника музея Гущиной Виолы Анатольевны "Кижский архитектурный ансамбль в новом освещении: выставка архитектора Ю.С. Ушакова".

Вход на выставку в этот день бесплатный, посещение лекции бесплатное.

На правах рекламы