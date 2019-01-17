Ментальная арифметика - ключ к стремительному развитию мышления детей дошкольного возраста

Авторитетность страны на международной арене во многом зависит от интеллектуального уровня развития населения, потенциала в умении построения грамотной стратегии экономического развития.

Чтобы достичь высокого уровня важно уделять внимание математической грамотности общества, делая основной акцент на новом поколении. Лучшая инвестиция в будущее страны ⎼ это обеспечение благоприятной атмосферы для стремительного развития детей. Внедрение эффективных методик, направленных на развитие умственных способностей, показывает впечатляющие результаты.

На сегодняшний день существует несколько проблем, которые мешают развитию интеллектуальных способностей детей. В первую очередь к ним можно отнести изобилие научных концепций и подходов к пониманию столь сложного феномена, как “мышление ребенка”. Несовершенство существующих и действующих обучающих программ, которые не всегда содействуют полноценному раскрытию потенциала умственных способностей ребенка. Именно поэтому в наше время так актуальна возможность когнитивного развитии при помощи дополнительного образования.

Очевидно, что существует необходимость поиска эффективных методик, которые могли бы исключить все недочеты и в полной мере раскрыть потенциал нового поколения. Одной из таких методик является всемирно известная техника устного счета - “ментальная арифметика”. Мы внедрили данную методику http://ucmasru.com/metodika.html в программу нашего международного центра развития UCMAS в России и Казахстане. Данная программа основана на применении древних счетных палочек Абакус. Она является высокоэффективной платформой для развития интеллектуальных способностей детей.

Абакус (также может называться Соробан) выглядит как деревянные счеты, которые закреплены на вертикальных деревянных палочках. Они разделены сверху одной горизонтальной планкой. На каждой основе крепится всего пять костей, четыре из которых считаются “земными”, а пятая, находящаяся за горизонтальным разделением - “небесная”. Такое распределение дает возможность представить на линейке все цифры, от нуля до девяти. В отличие от всем нам известных русских счет, линии Абакуса расположены вертикально. Для десятичной системы это самая комфортная визуальная интерпретация. Для зрительного восприятия человека не найти более удобной вычислительной системы.

Ментальную арифметику может изучать ребенок с четырех лет. Достаточно освоить цифры от 0 до 10, проводя с ними простые арифметические действия на Абакусе. В процессе работы с Абакусом, ребенок передвигает деревянные кости указательным и большим пальцем правой и левой руки, что способствует одновременному развитию двух полушарий (интеллектуальному и творческому развитию). Со временем ученик развивает способность визуализировать числа и математические действия в уме, ментально. Таким образом стимулируются процессы работы воображения, расширяются границы мышления.

На базовом уровне дети учатся считать и решать задачи тактильно, развивая мелкую моторику. Постепенно достигнув совершенства с физическими счетами, ребенок переходит на другой уровень, перемещая процесс работы с Абакусом в свое воображение. Таким образом все вычисления происходят в уме, ментально. Работа с Абакусом на разных этапах развивает зрительную память, тактильное восприятие и наконец воображение и мышление.

Программа обучения детей “ментальная арифметика” http://ucmasru.com/kursy-mentalnoi-arifmetiki.htm всецело построена на использовании счетных палочек Абакус. Международная школа UCMAS активно применяет ментальную арифметику для развития умственных способностей детей возрастной группы от 4 до 12. Педагоги, работающие с детьми по программе ментальной арифметики, отмечают, что ученики визуализируют каждую счетную кость как картинку, что положительно сказывается на активизации умственных процессов.

Уже более 20-ти лет ментальную арифметику применяют в более чем 50-ти развитых странах мира. Программа состоит из 10-12 уровней, каждый из которых длится 3-4 месяца. Занятия проводятся один раз в неделю и длятся два часа. Сначала дети изучают физический Абакус, а после начинают воспроизводить все процессы в уме. Ментальная работа с математическими задачами положительно влияет на развитие образного мышления и воображения. У детей, которые занимались по программе ментальной арифметики, наблюдаются хорошие показатели концентрации внимания. У них отточены навыки вычисления, развита способность запоминания большого количества информации. Кроме этого, у ребенка развиваются лидерские качества, стремление к победе, самостоятельность, усидчивость, настойчивость. Дети, которые прошли всю программу показывают феноменальные способности по работе с двух, трех и четырехзначными числами.

В процессе решения арифметических задач, ученики применяют образное мышление, что активизирует процессы расширения границ познания и приводит к стремительному развитию мышления детей дошкольного возраста.

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