Мэр Костомукши романтично объяснил причину возможного переноса Дня города

Администрация города Костомукша в Карелии рассматривает возможность переноса Дня города с мая на сентябрь из-за погодных условий.

Об этом сообщил глава местного самоуправления Сергей Новгородов.

«У нас сложилась замечательная традиция: отмечать главный праздник Костомукши шумными уличными городскими гуляньями с насыщенной развлекательной и концертной программой. Но, к сожалению, майские праздники, за редким исключением, не балуют костомукшан теплом, а вот погожие сентябрьские дни вполне подходят для проведения мероприятий на открытых площадках. К тому же, шелестящий осенней листвой город выглядит гораздо праздничнее и наряднее, чем едва освободившиеся из ледяного и снежного плена весенние улицы», — написал Новгородов на своей странице ВRонтакте.

По его словам, окончательной решение будет принято после обсуждения ряда организационных вопросов.

Он пообещал, что праздничные первомайские мероприятия состоятся независимо от даты празднования Дня города.