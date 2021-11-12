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Мэр Петрозаводска тяжело вздохнул от вопроса о состоянии его здоровья после ДТП

Новости. Общество
06:40, 24 Декабря 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский до сих пор опирается на ходунки из-за травмы ноги после ДТП, произошедшего 1,5 месяца назад.

Об этом он рассказал в ходе «Прямой линии», которую проводил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На вопрос ведущей эфира о состоянии сломанной ноги, Любарский тяжело вздохнул и ответил:

«Идет вперед уверенным шагом. Пока еще опираюсь на ходунки, но я думаю, что с нового года я уже встану на ноги в полном смысле слова».

Напомним, 12 ноября около 19.30 в районе дома № 1 по проспекту Ленина был сбит пешеход. Им оказался мэр Петрозаводска Владимир Любарский, который совершал вечернюю пробежку. Любарского госпитализировали в БСМП Петрозаводска, где ему сделали операцию на ноге.

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Комментарии

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Изя
2021-12-24 10:23:31
Цирк , то сам таранит , то самого сбивают . Залётчик какой то ))))
Горожанин
2021-12-24 09:34:09
Не спешил бы наш мэр. За полтора месяца сложный перелом не излечивается, тут бывает и полгода остерегаться надо.
кир
2021-12-24 07:53:22
На что вы способны? На злобные комментарии, - сказал кот.
Саныч
2021-12-24 09:09:27
кир, вовсе нет. Я желаю ему большого здоровья, как и тебе с котом.
Саныч
2021-12-24 07:11:17
Да и не мэр, собственно. Клерк сити-менеджер.
Изя
2021-12-24 10:35:53
Саныч, думаете ниочём ???)))
Саныч
2021-12-24 07:09:16
С каких пор он Глава Петрозаводска, интересно? Поперхнитесь.
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