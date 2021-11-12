Мэр Петрозаводска тяжело вздохнул от вопроса о состоянии его здоровья после ДТП

Глава Петрозаводска Владимир Любарский до сих пор опирается на ходунки из-за травмы ноги после ДТП, произошедшего 1,5 месяца назад.

Об этом он рассказал в ходе «Прямой линии», которую проводил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На вопрос ведущей эфира о состоянии сломанной ноги, Любарский тяжело вздохнул и ответил:

«Идет вперед уверенным шагом. Пока еще опираюсь на ходунки, но я думаю, что с нового года я уже встану на ноги в полном смысле слова».

Напомним, 12 ноября около 19.30 в районе дома № 1 по проспекту Ленина был сбит пешеход. Им оказался мэр Петрозаводска Владимир Любарский, который совершал вечернюю пробежку. Любарского госпитализировали в БСМП Петрозаводска, где ему сделали операцию на ноге.