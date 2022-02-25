Мэр Петрозаводска и омбудсмен Бойченко договорились дружить

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский и уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко подписали соглашение о сотрудничестве.
Сегодня в администрации Петрозаводска Владимир Любарский и Лариса Бойченко подписали соглашение о сотрудничестве. Документ будет регулировать взаимодействие по реализации основных прав и свобод жителей карельской столицы. Об этом информирует пресс-центр мэрии.
Также Любарский поздравил Бойченко с наступающим Международным женским днем.
Ранее сообщалось, как в Карелии омбудсмен Бойченко провела встречу с медведем.
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