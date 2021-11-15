Мэр Петрозаводска о строительстве дороги на «Зеленой тропе»: Без подъездных путей не обойтись

Глава столицы Карелии Владимир Любарский прокомментировал планы по строительству дороги в районе аллеи «Зеленая тропа».

Напомним, недавно «Столице на Онего» стало известно, что Управление автомобильных дорог Республики Карелия разместило на сайте госзакупок объявление об открытом конкурсе на разработку документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации объекта «Строительство подъездной дороги к кластеру зимних видов спорта, включая мост через реку Лососинка». По замыслу чиновников из республиканского Минспорта, часть сооружений этого кластера займет пустырь между Лососинским шоссе и местечком Курган, и, собственно говоря, к ним и понадобилась новая трасса. Дорога пройдет по велопешеходной дорожке «Зеленая тропа», которая связала его центральную часть с городскими лесами, расположенными по берегам реки Лососинки. Благоустройство экотропы протяженностью 3,5 километра в одном из самых живописных мест карельской столицы обошлось в 2017 году в 1,6 миллиона рублей, из которых 160 тысяч рублей собрали горожане и местный бизнес.



Администрация Петрозаводска

В минувший понедельник, 20 декабря, глава Петрозаводска Владимир Любарский провел встречу с представителями республиканских министерств, Управления автомобильных дорог, Центра спортивной подготовки, депутатами Петросовета и Законодательного собрания, чтобы обсудить возникшие вопросы по тропе. Мэр признался, что горожане начали высказывать беспокойство по поводу планируемого строительства дороги в районе аллеи «Зеленая тропа». Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

«Вопрос, как и многие проблемы, возникает от недосказанности и недостаточного информирования всех заинтересованных сторон. В перспективе в Петрозаводске планируется построить кластер развития зимних видов спорта для проведения мероприятий межрегионального, всероссийского и международного значения. И без организации подъездных путей к нему не обойтись. Другое дело, какой будет эта дорога. Ключевой вопрос – в обязательном сохранении велодорожки», - отметил Владимир Любарский.

По словам мэра города, он попросил коллег подготовить материалы, в том числе графические, чтобы наглядно донести до горожан перспективы развития кластера и сопутствующей инфраструктуры.

«Очевидно, что собираемся по этому вопросу не последний раз», - пишет глава Петрозаводска.