Мэр Петрозаводска об афишных тумбах: Надо постараться, чтобы не вышло культурное бескультурье

Глава Петрозаводска Владимир Любарский обсудил с руководством Карельской государственной филармонии установку афишных тумб в отдаленных районах города.

Как отметил Владимир Любарский, в филармонии считают, что, если в центральной части города афиши культурных событий еще есть, то жители отдаленных районов не натыкаются глазами на имена российских и мировых звезд музыки, которые нередко приезжают в город с концертами. Такие объявления доступны в сети, но не всем этого достаточно. Привычные афиши по-прежнему актуальны, считает глава Петрозаводска.

«Подумаем совместно с филармонией, как рассказать о событиях жителям разных районов города. В установке афишных тумб, на мой взгляд, помимо вопроса финансирования ключевой момент — их антивандальность. Надо постараться сделать так, чтобы не вышло культурное бескультурье. Будем работать», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.