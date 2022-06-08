Мэр Петрозаводска объяснил, зачем бизнесу в 10 раз увеличили бюджетные субсидии

Власти увеличили объем бюджетных субсидий и грантов малому и среднему бизнесу Петрозаводска в 2022 году более чем в 10 раз по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

По его словам, если в 2020 году на поддержку малого и среднего предпринимательства Петрозаводска из регионального и городского бюджетов было выделено 11 млн рублей, то в 2022 году эта сумма превысила 150 млн рублей.

Конкурсная комиссия, в которую входят специалисты мэрии, Агентства занятости, Торгово-промышленной палаты и другие эксперты, определила 627 победителей. Из них 592 представителя малого и среднего бизнеса получат субсидии, а 35 начинающих предпринимателей — гранты.

«И карельские, и петрозаводские власти понимают, насколько важна предпринимателям такая помощь, и поэтому выделяемые на эти цели средства ежегодно растут… Кто-то их них будет развивать производство мясных и рыбных деликатесов, а кто-то — мастерскую по изготовлению сувениров из дерева. В этом году направлений бизнеса, который получит поддержку, стало еще больше. Это и центр коррекции и развития речи, и клининговые услуги, производство приправ и студия детских праздников. Выделяемые деньги помогут создать почти сотню новых рабочих мест», — пояснил Любарский.