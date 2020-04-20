Мэр Петрозаводска поручила завершить уборку зимнего смета к маю

Ирина Мирошник отметила необходимость увеличения темпов работ для завершения основной уборки к началу мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Содержанием улично-дорожной сети Петрозаводска в рамках муниципального контракта занимается ООО "ТехРент". Сейчас подрядная организация преимущественно убирает мусор и вывозит смёт.

За зиму на улицах карельской столицы скопилось большое количество противогололёдных материалов. Глава Петрозаводска отметила необходимость увеличения темпов работ. Соответствующее письмо направлено в организацию.

Напомним, к весенней уборке подрядчик должен с 16 апреля. Однако, по поручению главы Петрозаводска, уборка смета началась на месяц раньше.