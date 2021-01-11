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Мэр Петрозаводска поздравила с профессиональным праздником тех, от кого "зависит вера людей в закон"

Новости. Общество
09:19, 12 Января 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич поздравили сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.

- Уважаемые сотрудники прокуратуры Республики Карелия и ветераны отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Прокурорские работники вносят весомый вклад в укрепление российской государственности, от вашего труда во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры населения.

Защита прав и свобод граждан, интересов государства и общества - важнейшие задачи, которые вы всегда выполняете ответственно и профессионально. Ваши знания, опыт и верность долгу заслуживают глубокого уважения.

Сотрудники карельской прокуратуры, достойно продолжают славные традиции своих предшественников, выполняя в соответствии с Конституцией и действующим законодательством надзорные функции.

В этот праздничный день от души желаем вам и вашим семьям здоровья, успехов во всех начинаниях, мира и благополучия.

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Комментарии

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Njkdez
2021-01-12 10:31:41
Возможно ошибаюсь, экс адвокат экс председателя Петросовета похоже была тонкая линия сотрудничества по неизвестным причинам для общественного обозрения вдруг оборвалась, к чему бы это? И вдруг эти поздравления? Дежурные? Или смысловые? В чем посыл? Сити менеджер часто с экс председателем Петросовета по городу вояжи совершали под фотокамеры? Случайность?
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