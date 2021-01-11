Мэр Петрозаводска поздравила с профессиональным праздником тех, от кого "зависит вера людей в закон"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич поздравили сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.

- Уважаемые сотрудники прокуратуры Республики Карелия и ветераны отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Прокурорские работники вносят весомый вклад в укрепление российской государственности, от вашего труда во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры населения.

Защита прав и свобод граждан, интересов государства и общества - важнейшие задачи, которые вы всегда выполняете ответственно и профессионально. Ваши знания, опыт и верность долгу заслуживают глубокого уважения.

Сотрудники карельской прокуратуры, достойно продолжают славные традиции своих предшественников, выполняя в соответствии с Конституцией и действующим законодательством надзорные функции.

В этот праздничный день от души желаем вам и вашим семьям здоровья, успехов во всех начинаниях, мира и благополучия.