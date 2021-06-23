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Мэр Петрозаводска предложил организовать поставки знакомого с детства овсяного печенья «Сампо» в детсады города

Новости. Общество
12:38, 24 Июня 2021
фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

Владимир Любарский побывал на хлебозаводе «Сампо», где обсудил с руководством вопрос возможной централизации поставок продукции в детские сады города.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска сообщил, что сегодня рабочий день у него начался на ОАО «Петрозаводский хлебозавод Сампо».

Любарский отметил, что «Сампо» — один из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской продукции в республике. И что немаловажно, 51% акций хлебозавода принадлежит городу.

Продукция хлебозавода представлена во всех торговых сетях по Карелии. Кроме того, наш хлеб и кондитерские изделия отгружаются в регионы Северо-Запада.

«Директор Денис Негриенко показал цеха, пронизанные запахом свежего хлеба, продемонстрировал процесс производства знакомого с детства овсяного печенья и вафель, которые высоко ценятся благодаря неукоснительному следованию ГОСТу, — написал Владимир Любарский. — С руководством в числе прочего обсудили вопрос возможной централизации поставок продукции в детские сады города».

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