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Мэр Петрозаводска пристыдил людей, недовольных, что им мешают спать сигналы светофоров для слепых

Новости. Общество
11:43, 08 Августа 2022
фото: © Sky News

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил жителям города поставить себя на место слепых людей и не жаловаться на специальные звуковые сигналы светофоров.

Об этом он заявил сегодня на совещании в администрации города в ответ на обращения горожан, недовольных тем, что звуковые сигналы мешают им спать по ночам. После появления таких жалоб власти изменили режим работы звукового оповещения — с 21.00 до 22.00 снижен уровень сигнала, а после 22.00 до утра он вообще не работает.

«Я не совсем понимаю тех людей, которые мне написали: „Верните все как было, мы не можем спать“… Попробуйте, пожалуйста, встать не перекрестке, закрыть глаза. Я не призываю даже пытать переходить, а просто представить себе, как можно без зрения перейти этот многолюдный и многоавтомобильный перекресток. А есть люди, которые зрение потеряли совсем недавно, и для них это огромный стресс. Давайте будем чуть более терпимы», — сказал Любарский.

По его словам, светофор со звуковыми сигналом для слепых был разломан в первый же день.

«У нас в первый же день этот светофор развандалили, разломали его. Ну, так нельзя жить на этом свете», — добавил мэр.

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