Мэр Петрозаводска рассказал о духовной пище в обед

Владимир Любарский рассказал, как в обеденный перерыв посетил выставку известного художника-сюрреалиста Рене Магритта в Городском выставочном зале.

"Друзья, в обеденный перерыв заскочил в Городской выставочный зал. Там сейчас представлены литографии известного художника-сюрреалиста Рене Магритта. Всего 50 работ, собранных из частных европейских коллекций. Здорово, что нашему муниципальному учреждению удается привозить и показывать горожанам произведения настоящих мировых классиков", - написал Любарский в соцсети.

Глава города поделился увиденным со своей дочерью и порекомендовал «Империю света» - работа, которая ему особенно приглянулась.

"Рекомендую и вам, друзья. Обратите внимание - в музее два зала. Если будете невнимательны, можете пропустить половину экспозиции. Меня от ошибки уберегли бдительные смотрители музея, за что им отдельное спасибо. Выставка будет работать до 27 июня", - сообщил мэр города.

Ранее мэр комментировал вырубку деревьев на Куйбышева, назвав ситуацию "проблемным проектом".