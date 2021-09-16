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Мэр Петрозаводска рассказал о претензии к нему Парфенчикова

Новости. Общество
10:42, 17 Сентября 2021
фото: Столица на Онего / Александр Гнетнев

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что получил замечание от главы Карелии Артура Парфенчикова.

Владимир Любарский заявил, что Артур Парфенчиков сделал ему замечание по поводу грязного вида площади Гагарина в Петрозаводске. Об этом мэр Петрозаводска рассказал в соцсети.

«Вот сегодня ранним утром получил справедливое замечание от Артура Олеговича о том, что на площади Гагарина в период прибытия московского поезда грязно», — сообщил Любарский.

Мэр Петрозаводска пояснил, что поручил подчиненным устранить проблему.

«Поставил задачу куратору центра Инне Сергеевне Колыхматовой решить вопрос. Ведь это место в это время является визитной карточкой всей республики как для туристов, так и для вернувшихся домой петрозавочдан. Это никаким образом не отменяет нашего внимания ко всему городу, о чем напомнил кураторам остальных районов. Но в обычаях русского человека всегда было приводить дом в порядок перед прибытием гостей. Да и нам самим ведь, наверняка, приятнее возвращаться из дальней поездки в чистый город», — рассказал Любарский.

Ранее Парфенчиков и Любарский рассказали о своих личных отношениях.

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