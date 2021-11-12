Мэр Петрозаводска считает, что волонтеров надо поощрять материально, но его раскритиковали

Глава Петрозаводска Владимир Любарский пообещал рассмотреть возможности материального поощрения волонтерских организаций.

Свое мнение об этом он высказал на странице Вконтакте после встречи с представителями волонтерского движения, приуроченной к Международному дню добровольца.

«Безусловно, есть смысл дополнительно подумать о поощрении для тех, кто трудится на благо общества — это может быть бесплатное посещение наших учреждений культуры, отдельная добровольческая премия или даже грантовая поддержка ресурсных центров. В общем, нам с коллегами есть, о чем подумать», — написал Любарский.

Эта идея вызвала критику со стороны некоторых подписчиков его страницы.

«В РФ развивается волонтерство. Но никак не добровольчество. Перечень преференций, уступок, льгот и возможность прямого карьерного роста — перспективы официального волонтерства. Что подтвердилось, на пленарной сессии ГД РФ. Где волонтёры выторговывали себе условия, при которых они согласны на продолжение и развитие волонтёрского движения», — написал один из посетителей.