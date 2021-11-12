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Мэр Петрозаводска считает, что волонтеров надо поощрять материально, но его раскритиковали

Новости. Общество
10:45, 08 Декабря 2021
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский пообещал рассмотреть возможности материального поощрения волонтерских организаций.

Свое мнение об этом он высказал на странице Вконтакте после встречи с представителями волонтерского движения, приуроченной к Международному дню добровольца.

«Безусловно, есть смысл дополнительно подумать о поощрении для тех, кто трудится на благо общества — это может быть бесплатное посещение наших учреждений культуры, отдельная добровольческая премия или даже грантовая поддержка ресурсных центров. В общем, нам с коллегами есть, о чем подумать», — написал Любарский.

Эта идея вызвала критику со стороны некоторых подписчиков его страницы.

«В РФ развивается волонтерство. Но никак не добровольчество. Перечень преференций, уступок, льгот и возможность прямого карьерного роста — перспективы официального волонтерства. Что подтвердилось, на пленарной сессии ГД РФ. Где волонтёры выторговывали себе условия, при которых они согласны на продолжение и развитие волонтёрского движения», — написал один из посетителей.

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Комментарии

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Вася
2021-12-08 11:19:17
Чем занимаются на самом деле товарищи, можно только гадать !
Вася
2021-12-08 11:16:02
За чей счет весь этот банкет?
Вася
2021-12-08 11:12:56
Главное -быть в тренде. Оседлать "тему" и дождь милостей тебя не обойдет стороной.
Вася
2021-12-08 11:09:48
а я вообще не знаю кто это!
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