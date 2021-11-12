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Мэр Петрозаводска уличил городских дорожников в неготовности к снегопаду

Новости. Общество
12:33, 30 Ноября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Глава столицы Карелии Владимир Любарский намерен добиться наказания компании «ТехРент»: по оценке мэра, подрядчик не вывел на улицу необходимый объем техники в снегопад.

Владимир Любарский намерен обратиться в правоохранительные органы с претензией к компании «ТехРент», которая занимается уборкой Петрозаводска.

«Сейчас решаем вопрос о выставлении штрафов, готовим обращения в ГИБДД и прокуратуру», — заявил он в соцсети.

Мэр Петрозаводска считает, что подрядчик не вывел на улицы города необходимое число единиц техники. К таким выводам Любарский пришел после проверки работы компании.

«Информация о количестве работавшей ночью техники вызвала сомнения. Специалисты комитета ЖКХ отправились в „ТехРент“ для сверки данных по GPS. Считаем, что предоставленные сведения о количестве работающей техники не соответствуют заявленной подрядчиком. Не говоря уже о том, что этой техники явно недостаточно», — пояснил Любарский.

По оценке мэра, представители компании знали о надвигающеся снегопаде, однако не приняли должных мер для уборки Петрозаводска.

«Работа по подготовке к зиме с „ТехРентом“ велась с середины лета. Компания заверяла о том, что в наличии порядка 50 единиц техники. Но на улицах города сегодня нет и половины от заявленной цифры. Вчера отдельно проговорили о надвигающемся снегопаде — не помогло», — отметил он.

Напомним, сегодня из-за сильного снегопада Петрозаводск завалило снегом. В городе образовались автомобильные пробки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
0ff
2021-11-30 13:51:51
Павел корчагин снимал буржуев с поезда и заставлял их чистить снег. Нынешние коммунисты только плакатиками трясут и лосей убивают
Hовый
2021-11-30 13:40:44
Лопаты опять подорожают.
Хармс
2021-11-30 13:36:12
Опа, капитан очевидность!
Вася
2021-11-30 13:35:00
Как сказал Владим Владимыч, на своей территории , что хотим, то и делаем!
Гражданин
2021-11-30 13:31:33
Хотел напомнить ситуацию с вывозом снега с улиц города за последние 3-и года.
Писал в данном интернет издании: откройте камеры Сампо и Ситилин и посчитайте сколько машин снега вывезено с любой улицы. Игнор советов.
Акты подписывали с цифрами которые указал Техрент.
Деньги бюджета утекали.
А на самом деле снег сдвигали по краям дорог и лежал он там - превращаясь в грязные и страшные кучи до конца апреля.
А газоны и деревья погибали. Сколько спилили деревье в за последний год.
Кто мешает посмотреть камеры сейчас - вы увидите сколько реально работало техники.
Скажем спасибо чиновнику Бекелеву.
лесоруб
2021-11-30 13:23:50
Сколько можно говорить - необходимо создавать свое муниципальное бюджетное дорожное предприятие!! Мэр, разберись!!!
Изя
2021-11-30 13:44:01
лесоруб, ++++++!!
Д.Ю
2021-11-30 13:22:52
При Мирошник такого не было.
Гражданин
2021-11-30 13:43:15
Д.Ю, ну да - точно не было. Было еще хуже. Когда город два дня стоял.
Владимир11
2021-11-30 13:18:33
Четыре время года
Вот главная беда
И каждый раз погода
Нежданна, как всегда!
лесоруб
2021-11-30 13:12:07
Мошенники, обманщики и дилентанты - протеже Бондарчука!! Куда командир смотрит? :)
Вася
2021-11-30 13:35:38
лесоруб, Где Грета и Гринпис?
0ff
2021-11-30 13:04:00
Здав будь
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