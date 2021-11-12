Мэр Петрозаводска уличил городских дорожников в неготовности к снегопаду

Глава столицы Карелии Владимир Любарский намерен добиться наказания компании «ТехРент»: по оценке мэра, подрядчик не вывел на улицу необходимый объем техники в снегопад.

Владимир Любарский намерен обратиться в правоохранительные органы с претензией к компании «ТехРент», которая занимается уборкой Петрозаводска.

«Сейчас решаем вопрос о выставлении штрафов, готовим обращения в ГИБДД и прокуратуру», — заявил он в соцсети.

Мэр Петрозаводска считает, что подрядчик не вывел на улицы города необходимое число единиц техники. К таким выводам Любарский пришел после проверки работы компании.

«Информация о количестве работавшей ночью техники вызвала сомнения. Специалисты комитета ЖКХ отправились в „ТехРент“ для сверки данных по GPS. Считаем, что предоставленные сведения о количестве работающей техники не соответствуют заявленной подрядчиком. Не говоря уже о том, что этой техники явно недостаточно», — пояснил Любарский.

По оценке мэра, представители компании знали о надвигающеся снегопаде, однако не приняли должных мер для уборки Петрозаводска.

«Работа по подготовке к зиме с „ТехРентом“ велась с середины лета. Компания заверяла о том, что в наличии порядка 50 единиц техники. Но на улицах города сегодня нет и половины от заявленной цифры. Вчера отдельно проговорили о надвигающемся снегопаде — не помогло», — отметил он.

Напомним, сегодня из-за сильного снегопада Петрозаводск завалило снегом. В городе образовались автомобильные пробки.