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Глава Прионежья опубликовал видео, как сносят школу в Деревянке (ВИДЕО, ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 20 Января 2021
фото: страница Вадима Сухарева Вконтакте
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Старая школа в поселке Деревянка в Карелии пошла под снос - на ее месте обещают построить новую.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Прионежского района Вадим Сухарев.

Он напомнил, что деревянное здание школы было возведено в середине прошлого века, и разместил видеозапись, как экскаватор рушит постройку.

По словам Сухарева, новая школа на 200 учеников будет построена в рамках национального проекта "Образование". Проектом предусмотрен отдельный блок для начальной школы, помещения для старших и средних классов, три спортивных зала, пищеблок со столовой, библиотека, студия для занятий хореографией, кабинеты для специалистов, оказывающих психолого-педагогическую помощь. Для детей с ограниченными возможностями здоровья будет создана безбарьерная среда и кабинет для индивидуальной работы.

"Мы будем следить за всеми этапами строительства и сообщать вам все подробности", - добавил Сухарев.

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