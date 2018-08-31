Mercedes сбил мопед на трассе в Пряжинском районе

В Пряжинском районе на 364 км автодороги "Кола" произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг водитель Mercedes Benz во время обгона сбил мопед, двигавшийся по встречной полосе.

Водитель мопеда, 45-летний мужчина, с полученными травмами госпитализирован.