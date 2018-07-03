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Новости. Общество
16:07, 03 Июля 2018

Мэрия будет настаивать на благоустройстве территорий у Гоголевского моста до начала нового строительства

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что мэрия будет настаивать на благоустройстве территорий рядом с Гоголевским мостом, не дожидаясь второй очереди строительства путепровода.

Ранее власти Карелии сообщили, что деньги, которые предназначались на строительство второй очереди Гоголевского моста в рамках ФЦП развития Карелии, распределят на другие цели. Поэтому работы (фактически предполагалось возведение еще одного моста) откладываются. 

По мнению главы карельской столицы Ирины Мирошник, не стоит дожидаться, когда начнутся строительные работы – необходимо уже сейчас начать работы по благоустройству территорий рядом с мостом (там, где были снесены жилые дома). Соответствующее письмо уже направлено застройщику, отметила она.

"Необходимо выполнить дальнейшее благоустройство, отсыпку территорий, - сказала Ирина Мирошник. - Думаю, здесь нельзя рассуждать из таких позиций, что в перспективе планируется расширение, поэтому можно пока оставить все как есть. Мы будем настаивать на благоустройстве этих территорий".

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