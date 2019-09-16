12:06, 16 Сентября 2019
Мэрия готова дать природоохранный статус пяти участкам зеленой зоны в Петрозаводске
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Администрация Петрозаводска планирует присвоить статус городских лесов пяти участкам зеленой зоны в различных районах столицы Карелии.
Согласно проекту решения, который администрация направила в Петросовет, такой статус должны получить участки в районе Вознесенского шоссе площадью около 19,1 га, в районе проезда Онежский – 46,4 га, в районе Суоярвского шоссе – 15,5 га и два участка в районе Соломенского шоссе ориентировочной площадью 34,5 га и 9,1 га.
Проект решения одобрили депутаты из состава комиссии Петросовета по жилищно-коммунальному хозяйству.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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