Подрядчика могут наказать за плохую уборку тротуаров в Петрозаводске

По итогам проведенных в выходные дни рейдов возник ряд претензий к работе ООО "ТехРент", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Зафиксировано образование наледи, накатов на проезжей части, например, на улицах Сортавальской, Сыктывкарской и Древлянка. Были устранены замечания на проезжей части Университетской улицы, а также на тротуарах города.

Выявляемые недостатки доводятся до подрядной организации. В случае не своевременного устранения нарушений муниципального контракта администрация вправе предъявить подрядной организации штрафные санкции, в том числе неустойку.

Ранее городские власти высказали замечания из-за уборки тротуаров на Первомайском проспекте, улице Антикайнена и других.