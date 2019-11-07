Подрядчику грозит штраф за плохую уборку дорог и тротуаров в Петрозаводске

Администрация высказала замечания ООО "ТехРент", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты комитета ЖКХ ежедневно проводят контрольные проверки исполнения подрядчиком взятых на себя обязательств. По итогам этой работы у специалистов возник ряд нареканий.



Зафиксировано образование наледи, накатов на проезжей части, отсутствие противогололедных материалов на тротуарах и пешеходных дорожках. Так, например, большинство замечаний касается проезжих частей Университетской улицы, улицы Древлянка, Комсомольского проспекта и других. В неудовлетворительном состоянии находятся тротуары на Первомайском проспекте, улице Антикайнена и прочих.

Выявленные замечания доведены до подрядной организации. В случае не своевременного устранения нарушений муниципального контракта администрация вправе предъявить подрядной организации штрафные санкции, в том числе неустойку.

Ранее мэрия призывала петрозаводчан жаловаться на плохую уборку дворов от снега.