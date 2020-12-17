Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Новое
Сегодня 10:15
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО) 9
17.12.2020 16:33
В ГИБДД Карелии ответили водителю, который пожаловался, что не может забрать автомобиль со штрафстоянки из-за самоизоляции 3
17.12.2020 13:39
Глава Карелии сегодня ввел новые ограничения из-за коронавируса 7
17.12.2020 19:47
Следователи начали проверку по факту гибели маленькой девочки под колесами трактора в Костомукше
17.12.2020 20:21
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз 4
Сегодня 07:25
Водителей в Петрозаводске предупреждают о серьезной неровности дороги, появившейся на Комсомольском проспекте (ФОТО) 3
17.12.2020 14:13

Мэрия не оплатит подрядчику работы по укладке асфальта в снег на набережной Петрозаводска

Новости. Общество
07:15, 18 Декабря 2020
фото: Дмитрий Беленихин
Загрузка...

Администрация не примет работы по благоустройству некоторых участков Онежской набережной, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Компания "Онего-строй" завершила ремонт Онежской набережной. В этом году в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия подрядчик обновлял более 30 участков на одной из главных достопримечательностей Петрозаводска.

Однако не все работы на объекте будут приняты специалистами. Из-за того, что подрядчик затянул сроки реконструкции, некоторые участки выполнены с нарушением технологии, а именно в неподходящих для этого погодных условиях.

Таким образом, асфальтирование тротуара и устройство газонов принято и оплачено администрацией не будет. Подрядчик восстановил разобранное покрытие за свой счёт. Остальные участки сейчас находятся на стадии приёмки.

В мэрии напомнили, что в 2020 году натуральным камнем замостили площадки в створе проспекта Ленина, в створе улицы Свердлова, брусчатку уложили возле арт-объектов, отремонтировали отрезок эспланады со стороны Петровского сквера, восстановили облицовку Ротонды, заменили покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний и выполнили множество других работ.

Весной, по информации администрации, серьёзные проверки пройдут на всех объектах благоустройства после зимней эксплуатации. Гарантийный срок работ составляет три года. В течение этого времени, специалисты будут постоянно следить за сохранностью объектов и, в случае обнаружения недостатков, предъявлять подрядчикам для исправления.

За нарушение прописанных в муниципальных контрактах условий, а также сроков исполнения работ, всем без исключения организациям выставляют штрафные санкции. Принимают и оплачивают только работы надлежащего качества.

Напомним, фотограф Дмитрий Беленихин запечатлел, как дорожники заасфальтировали часть набережной в снегопад.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-12-18 10:17:19
А шо так? В прошлом годе говорилось шо новые технологии позволяют класть до -10 С. :)
кир
2020-12-18 09:22:28
В России не могут иначе. Все белые и пушистые. Давно кнута не получали.
Артем
2020-12-18 08:13:51
На улице Железнодорожная при въезде во дворы также клали асфальт в то же время - в снегопад.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 10:17
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Сегодня 10:15
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 5
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

17.12.2020 10:42
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
"Немножечко не успели" 8
17.12.2020 10:40
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»