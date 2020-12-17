Мэрия не оплатит подрядчику работы по укладке асфальта в снег на набережной Петрозаводска

Администрация не примет работы по благоустройству некоторых участков Онежской набережной, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Компания "Онего-строй" завершила ремонт Онежской набережной. В этом году в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия подрядчик обновлял более 30 участков на одной из главных достопримечательностей Петрозаводска.

Однако не все работы на объекте будут приняты специалистами. Из-за того, что подрядчик затянул сроки реконструкции, некоторые участки выполнены с нарушением технологии, а именно в неподходящих для этого погодных условиях.

Таким образом, асфальтирование тротуара и устройство газонов принято и оплачено администрацией не будет. Подрядчик восстановил разобранное покрытие за свой счёт. Остальные участки сейчас находятся на стадии приёмки.

В мэрии напомнили, что в 2020 году натуральным камнем замостили площадки в створе проспекта Ленина, в створе улицы Свердлова, брусчатку уложили возле арт-объектов, отремонтировали отрезок эспланады со стороны Петровского сквера, восстановили облицовку Ротонды, заменили покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний и выполнили множество других работ.

Весной, по информации администрации, серьёзные проверки пройдут на всех объектах благоустройства после зимней эксплуатации. Гарантийный срок работ составляет три года. В течение этого времени, специалисты будут постоянно следить за сохранностью объектов и, в случае обнаружения недостатков, предъявлять подрядчикам для исправления.

За нарушение прописанных в муниципальных контрактах условий, а также сроков исполнения работ, всем без исключения организациям выставляют штрафные санкции. Принимают и оплачивают только работы надлежащего качества.

Напомним, фотограф Дмитрий Беленихин запечатлел, как дорожники заасфальтировали часть набережной в снегопад.