В снегопад под Новый год подрядчик закатал в асфальт участки набережной в столице Карелии (ФОТО)

Декабрьские дорожные работы по укладке асфальта удивили жителей Петрозаводска и заронили зерно сомнений в нормальности происходящего.

Житель Петрозаводска Дмитрий Беленихин опубликовал на своей странице в соцсети фото свежеуложенного в декабре асфальта на набережной.

"День первого хорошего снегопада в Петрозаводске безошибочно был определён дорожниками как лучший день в году для укладки образцово-показательного асфальта на онежской набережной", - написал ироничный комментарий Дмитрий.

Также автор фото напомнил, что данный случай не единственный, который вызывает удивление.

"Помнится, в июне я позволил себе удивиться, зачем прошлой осенью положили новенький, идеальный для катания асфальт, если уже весной его начали портить тяжёлой техникой, разворотившей всё вокруг, из-за начавшегося в обратном порядке ремонта набережной. Летом, когда асфальт испортили, возник общественный резонанс, и мэр Мирошник сообщила, что выявленные повреждения, оказывается, находятся не на проезжей части, где я их и сфотографировал, а на участках, "подлежащих демонтажу и ремонту в этом году". Что ж, вот, видимо, и дождались, всё по плану, за 2 недели до конца года".

Что еще удивило Дмитрия Беленихина в решениях властей, которым федеральный центр выделил миллиарды рублей для подготовки Республики к 100-летнему юбилею, читайте здесь.

Ранее сообщалось, что тротуар в Петрозаводске сначала отремонтировали, а потом разломали для установки ограждений.