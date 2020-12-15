Тротуар в Петрозаводске сначала отремонтировали, а потом разломали для установки ограждений (ФОТО)

Дорожные рабочие, отремонтировавшие тротуар в Петрозаводске около двух месяцев назад, теперь снова его разломали, чтобы установить ограждения.
Ремонт тротуара на улице Калинина завершился минувшей осенью. На участке, примыкающем к проспекту Александра Невского, было полностью заменено асфальтовое покрытие.
Но в середине декабря там снова появились дорожные рабочие и снова пробурили тротуар для установки ограждений.
Ямы, образовавшиеся вокруг опор, потребуется повторно заливать асфальтом.
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