Тротуар в Петрозаводске сначала отремонтировали, а потом разломали для установки ограждений (ФОТО)

Дорожные рабочие, отремонтировавшие тротуар в Петрозаводске около двух месяцев назад, теперь снова его разломали, чтобы установить ограждения.

Ремонт тротуара на улице Калинина завершился минувшей осенью. На участке, примыкающем к проспекту Александра Невского, было полностью заменено асфальтовое покрытие.

Но в середине декабря там снова появились дорожные рабочие и снова пробурили тротуар для установки ограждений.

Ямы, образовавшиеся вокруг опор, потребуется повторно заливать асфальтом.