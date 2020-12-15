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Тротуар в Петрозаводске сначала отремонтировали, а потом разломали для установки ограждений (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 16 Декабря 2020
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Дорожные рабочие, отремонтировавшие тротуар в Петрозаводске около двух месяцев назад, теперь снова его разломали, чтобы установить ограждения.

Ремонт тротуара на улице Калинина завершился минувшей осенью. На участке, примыкающем к проспекту Александра Невского, было полностью заменено асфальтовое покрытие.

Но в середине декабря там снова появились дорожные рабочие и снова пробурили тротуар для установки ограждений. 

Ямы, образовавшиеся вокруг опор, потребуется повторно заливать асфальтом.

 

 

 

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Комментарии

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drug
2020-12-16 07:03:49
Для Петрозаводска это норма.
Сначала делают - потом думают.
Сегодня едем в город, заодно посмотрю на окопы у ЗАГСа.
Гость
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