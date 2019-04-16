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Новости. Общество
13:06, 16 Апреля 2019
фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Мэрия опубликовала расписание субботников в Петрозаводске

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На этой неделе стартует ежегодная масштабная акция "Чистый Петрозаводск", сообщили в мэрии города.

Первые экологические мероприятия в рамках "Чистого Петрозаводска" запланированы уже на этой неделе.

В четверг, 18 апреля, в 15.00 у памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу, а 19 апреля в 12.00 на бульваре пройдут бесплатные мастер-классы по весенним парковым работам (телефон организатора обоих мероприятий: +7-921-460-86-80, Анна).

В пятницу, 19 апреля, в 16.00 стартует субботник на территории Ярмарочной площади около ул. Инженерной (телефон организатора: +7-911-419-79-90, Игорь).

В субботу, 20 апреля, в 11.00 на аллее Отцов вблизи Поликлиники №4 предусмотрены мероприятия в рамках общегородской программы "Выходные в любимом парке"(телефон организатора: +7-921-460-86-80, Анна).

В пятницу, 26 апреля, в 12.00 состоится субботник в Соломенном (контактный телефон организатора: +7-981-407-90-19, Зинаида).

В субботу, 27 апреля, петрозаводчан приглашают поддержать акции "Зеленая Россия" и "Чистая страна", которые пройдут на Онежской набережной и в парке Победы (ранее – Прибрежный парк). Время мероприятий уточняется, телефон организатора: +7-921-460-86-80, Анна.

В понедельник, 29 апреля, в 14.00 намечен "субботник" в сквере Ивана Сенькина (телефон организатора: +7-921-701-27-53, Игорь).

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-04-16 13:41:22
Если не гадить каждый день с таким ожесточением, как принято у наших людей, субботники можно было бы и не устраивать. Хотя нет, тогда по субботам все бы просто бухали ещё больше, видимо.
zanoza
2019-04-16 13:39:41
Субботники как коллективный добровольный бесплатный труд для общественной пользы — явление типично советское. Вроде Светы канули в прошлое, а субботники остались ,однако.
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