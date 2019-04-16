Мэрия опубликовала расписание субботников в Петрозаводске

На этой неделе стартует ежегодная масштабная акция "Чистый Петрозаводск", сообщили в мэрии города.

Первые экологические мероприятия в рамках "Чистого Петрозаводска" запланированы уже на этой неделе.

В четверг, 18 апреля, в 15.00 у памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу, а 19 апреля в 12.00 на бульваре пройдут бесплатные мастер-классы по весенним парковым работам (телефон организатора обоих мероприятий: +7-921-460-86-80, Анна).

В пятницу, 19 апреля, в 16.00 стартует субботник на территории Ярмарочной площади около ул. Инженерной (телефон организатора: +7-911-419-79-90, Игорь).

В субботу, 20 апреля, в 11.00 на аллее Отцов вблизи Поликлиники №4 предусмотрены мероприятия в рамках общегородской программы "Выходные в любимом парке"(телефон организатора: +7-921-460-86-80, Анна).

В пятницу, 26 апреля, в 12.00 состоится субботник в Соломенном (контактный телефон организатора: +7-981-407-90-19, Зинаида).

В субботу, 27 апреля, петрозаводчан приглашают поддержать акции "Зеленая Россия" и "Чистая страна", которые пройдут на Онежской набережной и в парке Победы (ранее – Прибрежный парк). Время мероприятий уточняется, телефон организатора: +7-921-460-86-80, Анна.

В понедельник, 29 апреля, в 14.00 намечен "субботник" в сквере Ивана Сенькина (телефон организатора: +7-921-701-27-53, Игорь).