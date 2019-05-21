Мэрия Петрозаводска готова снизить арендную плату за землю для церквей и тюрем

Новости по теме
Загрузка...
Администрация столицы Карелии собирается снизить арендную плату за землю для ряда организаций, которые пользуются льготами по федеральному законодательству.
К числу таких юридических лиц относятся, например, религиозные объединения, учреждения УФСИН, организации инвалидов, компании, отвечающие за земельные участки, занятые государственными автомобильными дорогами общего пользования.
Такие организации освобождены от уплаты земельного налога. Власти Петрозаводска намерены еще больше снизить нагрузку на такие организации, сократив коэффициент, применяемый для расчета арендной платы.
Подробнее - в материале интернет-издания "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.05.2019, 09:56
16.05.2019, 07:25
20.05.2019, 13:13
17.05.2019, 21:30
14.05.2019, 19:40
18.05.2019, 21:30
Аналитика
20.05.2019 13:27
Обществоведение
В Карелии наблюдается существенная динамика телеграм-пространства.
20.05.2019 11:46
20.05.2019 09:47
15.05.2019 11:09
15.05.2019 10:36
Чтиво
15.05.2019 10:57
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
07.05.2019 13:49
Медиа
18.05.2019 16:14
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии