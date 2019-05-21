Мэрия Петрозаводска готова снизить арендную плату за землю для церквей и тюрем

Администрация столицы Карелии собирается снизить арендную плату за землю для ряда организаций, которые пользуются льготами по федеральному законодательству.

К числу таких юридических лиц относятся, например, религиозные объединения, учреждения УФСИН, организации инвалидов, компании, отвечающие за земельные участки, занятые государственными автомобильными дорогами общего пользования.

Такие организации освобождены от уплаты земельного налога. Власти Петрозаводска намерены еще больше снизить нагрузку на такие организации, сократив коэффициент, применяемый для расчета арендной платы.

Подробнее - в материале интернет-издания "Вести Карелии".