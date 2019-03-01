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Новости. Общество
14:54, 01 Марта 2019
фото: ТАСС / Станислав Красильников

Мэрия Петрозаводска хочет наказать энергетиков за перебои с электричеством

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УФАС проверит энергетиков на наличие нарушений в действиях сотрудников, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска намерена наказать энергетиков за длительный перерыв в электроснабжении многоквартирных домов.

По объяснениям энергетиков, причиной длительного отключения жилых домов от электричества стало повреждение воздушной линии на централизованных сетях электроснабжения. При этом сотрудники сетевой организации не смогли обеспечить готовность оперативного включения независимого резервного источника электропитания.

"Согласно действующему законодательству, приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг или подачи коммунальных ресурсов потребителям, полностью выполняющим обязательства, не допускается. Если антимонопольная служба обнаружит нарушения в действиях сотрудников сетевой организации, к энергетикам могут быть применены санкции в виде крупного штрафа", – отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

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Комментарии

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dgin
2019-03-01 15:54:44
Каких энергетиков то своих или федеральных ? Пояснили бы .
Гость
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