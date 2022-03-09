Мэрия Петрозаводска ищет финансиста

Администрация Петрозаводска сообщает о вакантных должностях специалистов в финансовой области.
Администрация Петрозаводска сообщает о вакантных должностях специалистов в финансовом управлении комитета финансов для формирования и исполнения бюджета Петрозаводского городского округа. Соискатель должен обладать знаниями в сфере бюджетных правоотношений и иметь высшее образование по специальности: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Финансы и кредит».
Трудоустройство осуществляется на условиях срочного трудового договора на период отпуска по беременности и родам основного работника и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Резюме необходимо присылать на адрес электронной почты: fu@petrozavodsk-mo.ru.
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