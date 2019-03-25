Мэрия Петрозаводска ищет специалиста по строительству автомобильных дорог

Администрация Петрозаводска сообщила о вакантной должности муниципальной службы.

"Требуется специалист с высшим профильным образованием по направлению "Строительство автомобильных дорог" или смежным с ним", - говорится в сообщении мэрии.

Специалисту предстоит работать в отделе дорожного хозяйства управления городского хозяйства и транспорта комитета ЖКХ.

Резюме в мэрии ждут до 1 апреля.