Мэрия Петрозаводска ищет специалиста по строительству автомобильных дорог

Новости по теме
Загрузка...
Администрация Петрозаводска сообщила о вакантной должности муниципальной службы.
"Требуется специалист с высшим профильным образованием по направлению "Строительство автомобильных дорог" или смежным с ним", - говорится в сообщении мэрии.
Специалисту предстоит работать в отделе дорожного хозяйства управления городского хозяйства и транспорта комитета ЖКХ.
Резюме в мэрии ждут до 1 апреля.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.03.2019, 19:10
23.03.2019, 21:40
18.03.2019, 12:32
18.03.2019, 19:10
Аналитика
Сегодня 14:18
Капитал
Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.
Сегодня 11:50
22.03.2019 16:22
22.03.2019 12:33
20.03.2019 10:10
Чтиво
19.03.2019 14:09
Личное мнение
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
18.03.2019 12:32
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
Медиа
22.03.2019 10:22
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии