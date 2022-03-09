Мэрия Петрозаводска ищет специалистов в сфере ЖКХ

Администрация Петрозаводска сообщила о намерении провести ярмарку вакансий для работников сферы ЖКХ.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска объявил ярмарку вакансий. Об этом информирует пресс-центр мэрии.

Сообщается, что на работу требуются сотрудники с профильным образованием в сфере ЖКХ либо в смежных областях. Приветствуется опыт работы по профилю благоустройство, земляные работы, инженерные сети и так далее.

Ранее сообщалось, что полиция Петрозаводска приглашает на работу сотрудников.