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Новости. Общество
14:47, 08 Февраля 2018
фото: администрация Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска начала прием заявок на участие в зимнем карнавале

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Администрация Петрозаводска начала прием заявок от коллективов на участие в карнавальном шествии, которое пройдет 18 февраля в рамках праздника Масленица.

"Принять участие в шествии могут все желающие: образовательные учреждения (школы, ВУЗы, техникумы, колледжи, учреждения дополнительного образования), предприятия, учреждения всех форм собственности, творческие профессиональные и любительские коллективы, общественные объединения и любая компания позитивно настроенных людей", - говорится в сообщении мэрии.

Заявку на участие в карнавале необходимо направить не позднее 14 февраля по адресу: пр.Ленина, д.38 (Городской дом культуры). 

Кроме того, участникам предлагают смастерить масленичную куклу, а самим нарядиться в тематические костюмы (Веснянка, Леший, Скоморох, Медведь, Домовой, Масленица, Бабка-блинница и прочие персонажи Масленицы) и активно использовать самодельную праздничную атрибутику ("Солнышко", "Блины", "Петушки", "Солнцеворот" и др.).

"Приветствуется наличие вспомогательных предметов для музыкального и шумового оформления", - отмечают в администрации.

Участники карнавального шествия проследуют по маршруту: пл. Кирова – пр.Карла Маркса – ул.Энгельса – пр. Ленина – набережная Онежского озера. Начало движения колонн - в 12 часов.

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Комментарии

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User
2018-02-08 15:00:00
Хеллоуин для школ, ВУЗов, техникумов, колледжей, учреждений дополнительного образования, значится , противоречит светскому характеру образования в образовательных учреждениях, а языческое сжигание чучела под блины - ему не противоречит! Нда, духовненько.
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