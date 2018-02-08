Мэрия Петрозаводска начала прием заявок на участие в зимнем карнавале

Администрация Петрозаводска начала прием заявок от коллективов на участие в карнавальном шествии, которое пройдет 18 февраля в рамках праздника Масленица.

"Принять участие в шествии могут все желающие: образовательные учреждения (школы, ВУЗы, техникумы, колледжи, учреждения дополнительного образования), предприятия, учреждения всех форм собственности, творческие профессиональные и любительские коллективы, общественные объединения и любая компания позитивно настроенных людей", - говорится в сообщении мэрии.

Заявку на участие в карнавале необходимо направить не позднее 14 февраля по адресу: пр.Ленина, д.38 (Городской дом культуры).

Кроме того, участникам предлагают смастерить масленичную куклу, а самим нарядиться в тематические костюмы (Веснянка, Леший, Скоморох, Медведь, Домовой, Масленица, Бабка-блинница и прочие персонажи Масленицы) и активно использовать самодельную праздничную атрибутику ("Солнышко", "Блины", "Петушки", "Солнцеворот" и др.).

"Приветствуется наличие вспомогательных предметов для музыкального и шумового оформления", - отмечают в администрации.

Участники карнавального шествия проследуют по маршруту: пл. Кирова – пр.Карла Маркса – ул.Энгельса – пр. Ленина – набережная Онежского озера. Начало движения колонн - в 12 часов.