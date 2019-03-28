Мэрия Петрозаводска назвала основные новостройки 2019-2020 годов

Администрация столицы Карелии обнародовала перечень наиболее крупных объектов промышленности и социальной сферы, строительство которых будет продолжено или начато на территории города в 2019-2020 годах.

Согласно этому документу, в 2019-2020 гг. за счет средств федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в Петрозаводске планируется строительство детского сада по Ключевскому шоссе, реконструкция объектов здравоохранения, строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск", реконструкция автовокзала, реконструкция здания Национального музея Республики Карелия, реконструкция автомобильной дороги по ул. Куйбышева, реконструкция мостового сооружения через реку Неглинка по ул. Кирова, строительство объектов инфраструктуры газоснабжения жилых районов.

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