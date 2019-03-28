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Новости. Общество
12:50, 28 Марта 2019

Мэрия Петрозаводска назвала основные новостройки 2019-2020 годов

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Администрация столицы Карелии обнародовала перечень наиболее крупных объектов промышленности и социальной сферы, строительство которых будет продолжено или начато на территории города в 2019-2020 годах.

Согласно этому документу, в 2019-2020 гг. за счет средств федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в Петрозаводске планируется строительство детского сада по Ключевскому шоссе, реконструкция объектов здравоохранения, строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск", реконструкция автовокзала, реконструкция здания Национального музея Республики Карелия, реконструкция автомобильной дороги по ул. Куйбышева, реконструкция мостового сооружения через реку Неглинка по ул. Кирова, строительство объектов инфраструктуры газоснабжения жилых районов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Os
2019-03-28 13:56:35
А почему нарисована Карелия-Арена. О ней же не упоминают?
Zim
2019-03-28 13:21:05
А почему му на Древлянке, на месте бы бывшего рынка строится всё-таки многоэтажный торговый центр, хотя мэрия обещала спортивное сооружение? Что одним можно давать землю без аукционов, а другим нельзя?
zanoza
2019-03-28 12:55:29
По небу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старою
телегою
рабочие лежат.
И слышит
шёпот гордый
вода
и под
и над:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!» :)
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